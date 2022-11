Suspeito armado bate carro em árvore, atira na polícia, pula em açude e é salvo por PM ao se afogar

Uma situação inusitada foi registrada no município de Paraipaba, interior do Ceará. Uma dupla armada bateu o carro em uma árvore e,ao fugir da Polícia Militar, atirou nos agentes. Um deles pulou em um açude e acabou salvo pela própria PM ao se afogar. O caso aconteceu na última sexta-feira (4).

Por volta de 12h30, equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu informações de que indivíduos armados estavam transitando em um carro VW Voyage de cor preta na localidade de Camboas, Paraipaba.

A equipe realizou diligências e se deparou com o veículo apontado. Eles deram ordem de parada, desobedecido pelos suspeitos. Ambos só pararam o carro no distrito Alto do Cipó, após colidirem contra uma árvore, e desembarcaram atirando contra os policiais militares, que revidaram aos disparos a fim de cessar a ameaça.

Os suspeitos fugiram pela zona de mata e um deles, Keven Praciano de Castro, 21, adentrou um açude, vindo a se afogar e ser socorrido pela composição e levado para unidade hospitalar. Posteriormente, ele foi levado para a Delegacia de Paraipaba.

Apreensão de pistolas

O segundo suspeito, Carlos Alberto Silva Honorato, 23, foi preso por demais equipes da PMCE por volta de 16h30, durante diligências em busca do fugitivo. Ele estava de posse de uma pistola calibre .380.

Além da pistola, foram apreendidas na ocorrência 15 munições intactas calibre .380, 10 munições intactas calibre .40, nove munições intactas calibre 9mm, um smartphone e um carro VW Voyage de cor preta. Os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.

Keven Praciano tem autuações por desobediência, ameaça e associação criminosa. Por sua vez, Carlos Alberto tem autuações por roubo, tentativa de roubo, desobediência, ameaça, associação criminosa e corrupção de menores.

