Suspeito é atropelado e arremessado de moto durante perseguição policial em Fortaleza; veja vídeo

Um homem suspeito de praticar assalto foi atropelado e arremessado de uma motocicleta durante perseguição policial no cruzamento das ruas Freire Alemão com Leão XIII, no bairro Serrinha, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (20).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que fazia patrulhamento na região, quando agentes notaram atitude suspeita do homem. Os policiais militares deram ordem de parada ao condutor, que não obedeceu.

Na tentativa de fuga, o suspeito avançou a rua preferencial, colidiu no carro de uma policial civil e foi arremessado da moto.

Assista ao vídeo

Suspeito é atropelado e arremessado de moto durante perseguição policial em Fortaleza: https://t.co/S6Q0cLOH6r pic.twitter.com/yVIOs4qG7S — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 21, 2023

Ele sofreu lesões nos braços e nas pernas e foi socorrido para o hospital, onde permanece sob escolta policial. A motocicleta foi encaminhada para o 25° Distrito Policial, no bairro Vila União, onde foi instaurado um inquérito policial.

Ainda conforme a PMCE, será aberto um procedimento interno para apuração da conduta de um policial militar durante a abordagem ao suspeito.