Soldado PM que atirou na mão de sargento dentro de boate em Fortaleza é inocentado

Um soldado foi inocentado pelo suposto crime de lesão corporal contra um sargento, em Fortaleza. O episódio aconteceu em novembro de 2019. Quase três anos depois, a Justiça decidiu arquivar o caso, a pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

O MP se manifestou alegando ausência de dolo na conduta do investigado, "não havendo assim justa causa para propositura da ação". O juiz da 1ª Vara Criminal concordou com o pedido e decidiu pelo arquivamento, no último dia 14 deste mês de setembro.

Consta nos autos que o disparo aconteceu durante um princípio de confusão em uma boate. "Durante as investigações, apesar das diligências efetivadas pela autoridade policial, não se chegou ao acolhimento de elementos de informação aptos a configurar justa causa para ação penal", justificou o magistrado.

DISPARO ACIDENTAL

Policiais militares estavam na boate, em posse de uma arma de fogo, cada. Por volta das 4h30 veio a informação que, aparentemente, começava uma discussão na casa. Quando o sargento pediu que a arma fosse entregue, houve o disparo acidental, atingindo a mão direita da vítima.

A direção do estabelecimento acionou a Ciops e as partes foram conduzidas para a delegacia, onde prestaram depoimentos e foram liberadas.

O juiz destacou que cabia ao MPCE formular um juízo de valor sobre o inquérito policial e apontar se existia ou não motivos que embasaram a acusação: "o Ministério Público é o dono da ação penal pública, e esta, em regra, é promovida à vista do inquérito policial".

Ainda segundo o juiz, o caso se dá por encerrado e não há diligências a serem feitas.

