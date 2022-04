Sistema penitenciário cearense oferta cursos de pintura e costura para 400 internos e egressos

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) divulgou, na última quarta-feira (27), que novos cursos de pinturas de obras imobiliárias e de costura estão sendo ofertados para 400 alunos - sendo 220 internos e 180 egressos (aqueles que deixaram o presídio).

O projeto "Pronatec Prisional: novos caminhos" é realizado através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em parceria com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc). Segundo a SAP, 40 alunos já foram certificados pela conclusão dos cursos, neste ano.

O curso de pintura de obras possui 20 alunos na fase das aulas práticas, que são realizadas na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL 4). O ensino possibilita a reestruturação das dependências da unidade.

Já no curso de costura, também estão sendo beneficiados 20 internos do Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis) e da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim.

Legenda: O curso de pintura de obras possui 20 alunos na fase das aulas práticas, que são realizadas CPPL 4 Foto: Divulgação/ SAP

Os cursos contam com carga horária total entre 160 e 180 horas/aulas, de segunda a sexta-feira, turno manhã e tarde. No curso de pintura de obras imobiliárias, os alunos passam por aulas teóricas e práticas desde a preparação de superfícies, conhecimentos técnicos de medição, textura, acessórios para pintura, cuidados e problemas comuns de pintura, dentre outros.

E no curso de costura, os internos aprendem a desenvolver habilidades de cortar, controlar a máquina de costura, confecção de peças, procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde, de acordo com as informações da SAP.

Mauro Albuquerque Secretário da Administração Penitenciária Como eu sempre digo, esses são os resultados da evolução do sistema penitenciário. Estamos atingindo maciçamente a população carcerária. Por exemplo, o curso de pintura está incluso a tinta e as tinta estão usando para pintar a unidade. Ou seja, economia pro Estado, remição de pena e capacitação profissional pro interno. Isso mostra que a capacitação, a educação e o trabalho estão reinando dentro do sistema.”

O interno e concludente do curso de costura, David Sousa, vê o curso como uma oportunidade de reintegração social: “Aprender uma nova profissão, seja ela em qual área, foi uma decisão minha de começar a mudar de vida. O curso de costura me surpreendeu e hoje sou muito agradecido por essa oportunidade. Estou muito feliz e acredito que logo logo conseguirei sair daqui e me reinserir no mercado de trabalho”.