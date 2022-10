Simulacro de arma de fogo é apreendido com aluno em escola estadual em Maracanaú

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido na posse de um aluno, em uma escola estadual em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última segunda-feira (17). O adolescente de 17 anos foi conduzido à delegacia e liberado. As aulas aconteceram normalmente nesta terça (18), com a presença de policiais militares na escola.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou que foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma ocorrência onde um aluno de uma escola pública estaria com um simulacro de arma de fogo em sala de aula.

Polícia Militar do Ceará Em nota A composição foi ao local, constatou o fato, fez a apreensão do material e, juntamente com o menor de idade, apresentou o caso na Delegacia Metropolitana de Maracanau. O adolescente foi entregue à sua mãe."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) acrescentou que a escola recebeu, nesta terça-feira (18), acompanhamento contínuo de policiais militares do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), através do Grupo de Segurança Escolar (GSE).

"Durante a manhã de hoje, os estudantes foram recebidos por policiais militares do grupo especializado, na entrada do prédio, que acompanham a rotina nas imediações da instituição, até o fim do expediente, acompanhando a saída dos alunos", informou a SSPDS.

Questionada sobre a ocorrência, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) confirmou a apreensão do simulacro de arma de fogo. "Após abordagem, com a presença da direção da escola, foi confirmada a denúncia. A presença da família foi solicitada e o caso foi resolvido. As aulas continuaram normalmente. Por meio do Grupo de Segurança Escolar (GSE), policiais do Copac passaram a dar atenção especializada à escola", completou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR