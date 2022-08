Servidores terceirizados da Seplag são indiciados pela Polícia Civil do Ceará; saiba os crimes

Dois servidores terceirizados da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) foram indiciados em inquérito da Polícia Civil do Ceará. Antônio Vieira da Silva Neto e João Paulo Pontes Vieira são suspeitos de participar de um esquema de venda ilegal de veículos que pertenciam ao Governo do Ceará.

A dupla foi presa nas últimas semanas e agora é indiciada pelos seguintes crimes: peculato, organização criminosa e receptação qualificada, conforme relatório da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) obtido pela reportagem do Diário do Nordeste.

O inquérito assinado pelo delegado titular da Especializada, Huggo Leonardo de Lima Anastácio, foi remetido ao Ministério Público do Ceará (MPCE), na sexta-feira (19). O delegado destacou no documento que a investigação continua para apurar possíveis outros servidores do Ceará envolvidos no esquema.

ATUAÇÃO DOS INDICIADOS NO ESQUEMA

Consta do documento que a reportagem teve acesso que João Paulo e Antonio Vieira seriam os responsáveis por vender ilegalmente os veículos. Thiago Silva Nunes seria o atravessador intermediário, “que faz conexão entre as sucatas e os servidores para a compra dos bens” e Denis Vinícius Rodrigues Xavier seria o receptador dos ilícitos.

A função do empresário Denis seria “desmanchá-los e instrumentalizar a sua não identificação, através do corte das numerações dos chassis, motores e demais sinais identificadores, com o fim de vender suas peças, como se de veículos lícitos fossem, em clara atividade comercial”, apontam os investigadores. Thiago e Denis também foram detidos e já indiciados em um relatório anterior.

Inquérito da DRFVC “Restou demonstrado nos autos a affectio societatis (sociedade do afeto ou a intenção dos sócios de constituir a sociedade) dos investigados neste procedimento com os referidos receptadores para o cometimento de crimes, tanto que já negociavam outros veículos do Estado do Ceará, que estavam apreendidos no estacionamento do Centro Administrativo do Cambeba, como, por exemplo, uma veículo D20, pertencente a Secretaria da Fazenda, e outra Hilux, ambas baixadas. Sendo assim, não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria sociedade criminosa dos investigados neste procedimento com os demais citados”

A Polícia justifica que o crime de organização criminosa está esclarecido, já que existe “uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas”

COMO O ESQUEMA FOI DESCOBERTO

No dia 20 de julho, dois veículos desapareceram do pátio da Secretaria. Na versão de Thiago Silva, foi um servidor quem o procurou informando que teria uma D20, uma Ranger e duas Hilux para vender.

O homem, posteriormente identificado como sendo João Paulo, teria dito que ao empresário que os veículos não dariam problema "porque não estavam no inventário dos carros para serem leiloados pelo Estado".

De acordo com Thiago, ele tentou baixar o preço, mas o servidor em questão disse que não tinha autorização para mexer no valor, porque tinha um chefe participando do esquema. Foi então que Thiago procurou Denis Vinicius e ofertou as duas Hilux.

Thiago teria ficado com R$ 10 mil por intermediar compra e venda, enquanto a liberação dos carros ficava a cargo do servidor, com acesso ao pátio da Secretaria. Na data do furto, segundo documentos obtidos pela reportagem, o colaborador teria pedido aos comparsas que esperassem o zelador sair do prédio, para que ele não percebesse a retirada dos automóveis.

Mesmo com os cuidados, uma testemunha presenciou no momento em que os carros foram levados por um guincho, conforme as investigações.

Com a placa do guincho, a Polícia conseguiu rastrear a localização e chegou ao motorista. O condutor contou que foi contratado apenas para realizar o frete e que os dois carros foram deixados em uma sucata.

Ele acompanhou os policiais até o endereço da sucata, onde as autoridades encontraram as Hilux já em processo de desmanche. Denis, o proprietário do estabelecimento foi interrogado. De acordo com os policiais civis, na primeira versão, ele disse ter retirado os carros no dia 20, por meio de uma pessoa identificada como 'Tiago', sob pagamento do valor de R$ 30 mil.

A Seplag afirmou que ao ter conhecimento da situação, afastou os dois colaboradores terceirizados, alvos da investigação.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR