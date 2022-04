Semanas após estupro de mulher em via pública de Itaitinga, manifestantes cobram respostas

Manifestantes se reuniram, neste domingo (3), em prol de Justiça para o caso de uma mulher que foi estuprada em via pública, na cidade de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu no último dia 20 de março e foi gravado por uma câmera de segurança da vizinhança.

Cerca de 30 pessoas partiram do centro do município e percorreram caminho até chegar ao local do crime. "Queremos alertar o governo para a importância de políticas públicas em defesa da mulher", disse Bárbara Carolino, uma das responsáveis pelo ato.

Ao longo da caminhada o grupo exibiu cartazes prestando apoio à vítima. Homens também participaram do movimento ao afirmar que "não precisa ser mulher para apoiar. Só precisa ser humano".

Pedrita Brasileiro "Hoje, o protesto grita Itaitinga foi para gritarmos sobre a violência sexual, física, moral e psicológica contra a mulher, gritamos por políticas públicas, por segurança, por varas especiais criminais da violência contra a mulher, gritamos por respeito por dignidade. Lutamos para ter o direito de ser mulher. Estamos cansadas de ter medo de ser mulher".

Ainda durante a caminhada, Anatalice Cavalcante destacou que todos ficaram chocados com a situação: "A nossa dor só não é maior do que a dor da vítima. A ânsia de Justiça está em cada um aqui".

Foto: Luís Neto Silva

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso registrado na Delegacia Metropolitana de Itaitinga. A vítima seria uma mulher de 41 anos, que bebia em um comércio na Rua Antônio Cavalcante Rangel. Ela teria se embriagado no local e por volta das 4h foi deixada na rua ao lado, desacordada, pelos frequentadores do estabelecimento.

O crime, então, teria acontecido por volta das 5h, quando um motorista não identificado parou no local, viu a mulher desacordada e a estuprou. A mulher chegou a ser encaminhada a uma unidade hospitalar por moradores que a encontraram, horas depois.

Oitivas permanecem em andamento e não há informações sobre suspeito ter sido localizado e preso. Devido ao teor das imagens, O Diário do Nordeste optou por não mostrar o vídeo do estupro.