Segundo suspeito de participação na morte de dentista em Jaguaruana é preso em Aracati

O segundo suspeito de envolvimento do homicídio de Lázaro Teles, dentista de 29 anos que morreu após ser agredido no dia 15 de novembro, em Jaguaruana, foi preso nesta quinta-feira (24), após se apresentar na Delegacia Regional de Aracati, no litoral leste do Ceará.

Cerca de dez dias depois do crime, no dia 26 de novembro, outro suspeito já havia sido capturado, também após se entregar à polícia.

O dentista morreu seis dias depois da agressão, enquanto estava internado no Hospital Instituto José Frota, na Capital. Após o resultado do pleito de Jaguaruana, no 1º turno das eleições municipais, Lázaro estava comemorando a reeleição do prefeito na Avenida Simão de Góis, quando foi agredido com socos e chutes pelos suspeitos. A motivação do crime ainda não foi revelada.

O trabalho investigativo teve o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul) da Polícia Civil, além da Secretária da Segurança Pública.

Homenagem

Na tarde de sábado (21), poucas horas após o falecimento, moradores da cidade realizaram uma caminhada em homenagem ao dentista e pediram justiça para o caso.

Uma amiga da vítima relatou que Lázaro estava com um grupo de profissionais da saúde, quando por volta das 21h, três homens chegaram e começaram a agredir o dentista. Após ser golpeado no rosto, Lázaro caiu desacordado. Inconsciente e no chão, ele recebeu chutes na cabeça, ainda conforme o relato de amigos.

O dentista foi socorrido com sangramento pelo ouvido para um hospital de Jaguaruana, e transferido para Fortaleza devido à gravidade do caso.

A SSPDS informa ainda que a população pode contribuir com as investigações repassando informações pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (88) 3418-1370, da Delegacia Municipal de Jaguaruana.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança