Sapateiro suspeito de homicídios se esconde embaixo de cama, mas acaba preso em Caucaia

Jefferson Teixeira Carlos, 27, suspeito de crimes como assassinatos, foi preso nesta segunda-feira (26) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao perceber a chegada de policiais, o sapateiro tentou se esconder embaixo de uma cama, mas acabou capturado.

Apontado como criminoso de alta periculosidade, Jefferson estava com mandado de prisão em aberto desde setembro de 2020.

Ele já responde na Justiça por homicídio, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação, com primeiro delito registrado em 2012, nos autos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Prisão

Denúncia anônima recebida pelas forças de segurança apontou que ele estaria escondido em uma residência na praia da Barra do Cauipe. A Polícia fez campana no local e constatou a veracidade do esconderijo.

As informações foram repassadas pelo tenente-coronel Hideraldo Bellini, comandante do Batalhão de Caucaia.

Segundo o tenente-coronel, o preso tem atuação criminosa na Barra do Ceará, em Fortaleza, e em Caucaia.