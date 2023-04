Saiba quanto um chefe de uma facção criminosa ofereceu para policiais civis o soltarem em Fortaleza

Francisco Gleydson Rodrigues da Costa, conhecido como 'Americano', de 28 anos, fez de tudo para não ser detido: tentou atropelar os policiais civis com um carro, fugiu a pé e, após ser alcançado, ofereceu até R$ 60 mil aos agentes para ser solto. Mas os investigadores não aceitaram o suborno e o levaram preso. A Justiça Estadual já converteu a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) foram cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra Francisco Gleydson, no bairro Jacarecanga, no último dia 4 de abril, quando viram um homem dentro de um veículo sem a placa dianteira, na frente da residência do alvo.

Quando o automóvel ia entrar na residência, os agentes realizaram a abordagem. Um policial que participou da ocorrência afirmou, no Inquérito Policial, que "ao ter sido dada ordem para que o condutor do veículo descesse dele, ao contrário, o condutor não cumpriu a determinação, mesmo todos se identificando como policiais e colocando os distintivos para fora da camiseta".

Policial civil Em depoimento Que o condutor manteve o vidro do veículo fechado e jogou o veículo para cima do depoente, bem como dos outros dois policiais; que um dos policiais chegou a efetuar dois disparos em direção ao pneu, e o outro chegou a efetuar um disparo que pegou na parte traseira; que acredita que nesse momento o indiciado possa ter sido atingido em seu pé."

Mesmo após os tiros, o suspeito seguiu em fuga no carro e foi perseguido pela composição da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Até que 'Americano' deixou o automóvel e continuou a pé, e os policiais ainda atrás. A perseguição terminou em um beco sem saída, quando o homem apontado como chefe de uma facção carioca tentou escalar os telhados de uma residência e foi interceptado pelos policiais civis.

Ainda de acordo com o investigador, nesse momento, o suspeito ofereceu R$ 50 mil aos policiais para ser liberado, mas os servidores do Estado recusaram duas vezes. Numa terceira tentativa, ele aumentou a oferta para R$ 60 mil, mas não adiantou. Devido ao ferimento por um tiro no pé, o preso foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pirambu e depois ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Indiciamento e prisão preventiva decretada

A Draco já indiciou Francisco Gleydson Rodrigues da Costa pelos crimes de lesão corporal contra autoridade, resistência e corrupção ativa, na última segunda-feira (10).

Em audiência de custódia, no dia 5 de abril último, a 17ª Vara Criminal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, "como forma de garantir a ordem pública, vez que o acusado utilizando de um veículo e com o intuito de fugir da abordagem policial na qual estava no devido cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado, o mesmo acelerou o carro em direção aos policiais causando risco a integridade física dos policiais".

Juiz da 17ª Vara Criminal Em decisão O modus operandi do acusado demonstra sua periculosidade, pois além de tentar ofender a integridade física dos policiais ainda tentou subornar os policiais oferendo uma quantia de R$ 50.000,00 para não ser preso."

Ao receber alta médica, Francisco Gleydson prestou depoimento à Polícia Civil, na última segunda-feira (10). Ele alegou que os policiais civis não se identificaram na abordagem ao seu carro e que pensou que se tratavam de assaltantes; e negou que arremessou o veículo contra os agentes, que tentou suborná-los e que é integrante de facção criminosa.

Responsável por comercializar drogas e armas

'Americano' já era investigado pela Draco por integrar organização criminosa, em outro processo. No último domingo (9), a defesa dele ingressou com Pedido de Revogação de Prisão, na Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Segundo a defesa, a prisão do cliente se baseou em uma investigação originada pela apreensão do aparelho celular de João Vítor dos Santos, o 'Adidas', namorado de Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade' - chefe do setor financeiro da facção carioca no Ceará. A Justiça já considerou a apreensão do celular de 'Adidas' como ilegal, anulou as provas de um processo criminal e determinou a soltura dos acusados.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou que 'Americano' é apontado como um chefe da facção "responsável pela comercialização de entorpecentes, além da compra de armas de fogo e munições".

Em parecer que pediu a prisão de 'Americano' à Justiça, o Ministério Público do Ceará (MPCE) corroborou que o suspeito é integrante de uma facção criminosa carioca, "bem como seria atuante no intenso tráfico ilícito de drogas, principalmente maconha, cocaína e 'skank', comprovando a sua alta periculosidade, ao que estariam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva".

