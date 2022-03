Saiba qual é a dívida de condomínio do apartamento de luxo no Cocó que pertencia a 'Gegê' e 'Paca'

Um apartamento de luxo, localizado no bairro Cocó, em Fortaleza, que pertencia aos líderes de uma facção criminosa paulista, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Sousa, o 'Paca' - assassinados no Ceará - foi alienado pela Justiça Federal e oferecido em leilão judicial. O imóvel foi avaliado em R$ 1,95 milhão e contém dívidas no valor de R$ 114 mil.

A 32ª Vara Federal no Ceará publicou Edital de Leilão e Intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do último dia 23 de fevereiro, no qual determinou o início do leilão dois dias depois (25/02) e o término, no dia 30 de março deste ano. O apartamento será vendido para o maior lance ofertado neste período, a partir do valor de avaliação.

O antigo proprietário, apontado como 'laranja' de 'Gegê do Mangue' e 'Paca', deixou uma dívida de R$ 114,2 mil (entre taxas de condomínio e acessórios, somada a honorários advocatícios pagos pelo condomínio no processo), que deve ser quitada pelo arrematante do leilão, conforme já havia decidido a 32ª Vara Federal, no último dia 2 de fevereiro.

Caso não haja ofertas, o leilão continuará até 6 de abril de 2022, com o valor mínimo do lance de 50% do valor de avaliação do imóvel, ou seja, R$ 975 mil. Os lances devem ser feitos exclusivamente pelo site www.hastapublica.com.br.

232 m² O imóvel fica localizado no 10º andar de um condomínio no Cocó, com área privativa de 232 m², com frente para a Rua Israel Bezerra e com direito a cinco vagas de garagem.

Vida de luxo e lavagem de dinheiro

As investigações policiais apontaram que 'Gegê' e 'Paca' levavam uma vida de luxo no Ceará e ocultavam dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas com a compra de imóveis e outros bens, no nome de 'laranjas'.

Em uma investigação sobre a lavagem de dinheiro realizada pelos líderes da facção criminosa paulista, a Polícia Federal (PF) descobriu que eles movimentaram entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões no Ceará, durante dois anos.

A dupla teria começado a se estabelecer no Ceará em 2016 e fazia viagens constantes para a Bolívia. A suspeita é que eles continuavam a praticar o tráfico internacional de drogas, nesse período, com contatos no outro país. Entretanto, a PF não divulgou se os entorpecentes passaram ou eram comercializados em território cearense.

Legenda: 'Gegê do Mangue' e 'Paca' foram assassinados a tiros, em uma reserva indígena em Aquiraz, no dia 15 de fevereiro de 2018 Foto: Reprodução

Os criminosos tinham, além do apartamento de luxo no Cocó, três mansões no Ceará: uma no Alphaville Fortaleza, no Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); uma no Alphaville Eusébio, também na Grande Fortaleza; e a outra na Lagoa do Uruaú, no Município de Beberibe. E possuíam também veículos luxuosos.

'Gegê do Mangue' e 'Paca' foram executados em uma emboscada feita por integrantes da própria organização criminosa, em uma terra indígena em Aquiraz (próximo a uma das mansões da dupla), no dia 15 de fevereiro de 2018. A ação criminosa contou até com o uso de um helicóptero. O motivo, segundo a Polícia, foi a suspeita da facção sobre o desvio de dinheiro do grupo criminoso para levar uma vida de ostentação no Ceará.

Dez pessoas são réus na Justiça Estadual por participação nos homicídios. Seis delas estão presas; o piloto Felipe Ramos Morais chegou a ser detido e depois solto por decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE); e três acusados continuam foragidos.

O 11º suspeito de envolvimento nos crimes, Vagner Ferreira da Silva, o 'Cabelo Duro' - que teria organizado o grupo para cometer os assassinatos (a mando de Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho') - foi morto com tiros de fuzil, em São Paulo, poucos dias após o duplo homicídio no Ceará.

Confira o nome dos réus e a situação: