Saiba por que acusados de matar blogueiro no Ceará ainda não foram julgados

Há cinco anos, o blogueiro Luiz Gustavo da Silva foi assassinado. Conforme investigação, a morte foi premeditada com intenção de 'calar a vítima'. Os criminosos suspeitavam que Luiz, blogueiro que escrevia sobre ações policiais e denunciava crimes cometidos na região, também repassava informações à Polícia e, por isso, precisava ser eliminado. Se passaram mais de 1.800 dias e o caso permanece longe de um desfecho na Justiça.

Patrick Ferreira, o 'Gordinho da Bros', e Cleyson Silva dos Santos Filho, o 'Baixinho', foram denunciados pelo homicídio, em 2020. Os réus foram citados, mas não apresentaram resposta no prazo legal, nem constituíram defensor, o que comprometeu o andamento do processo. Nessa segunda-feira (30), a Justiça determinou que os autos sejam enviados à Defensoria Pública estadual, concedendo vista em um prazo de 10 dias, para patrocinarem a defesa.

Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o despacho dos autos foi determinado pela Vara Única Criminal de Aquiraz e o processso segue trâmite regular. Há informações que os réus teriam demorado a serem localizados e citados. Cleyson, por exemplo, foi citado no último mês de maio, dias após ser preso, desde a data do crime.

Ambos suspeitos permanecem presos



DILIGÊNCIAS NÃO CONCLUÍDAS

Ainda em 2020, ao enviar a denúncia, o Ministério Público do Ceará (MPCE) requereu que fosse dada continuidade às "diligências imprescindíveis", como: obter e juntar aos autos o laudo do celular da vítima encaminhado à Perícia Forense do Ceará (Pefoce), anexar o laudo do projétil, identificar, localizar e interrogar um homem apontado por uma testemunha como possível coautor do crime, e investigar e elaborar relatório complementar para esclarecer se houve mandante ou outro cúmplice além dos dois acusados.

Dois anos depois, os pedidos não foram anexados ao processo. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça. Sobre os próximos trabalhos, devem ficar a cargo da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, que "remeterá os resultados das diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público".

SSPDS "Em 2020, equipes da Polícia Civil localizaram e deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um dos suspeitos, que já acumula passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto, receptação, corrupção de menores e posse de drogas. Já em abril deste ano, outro suspeito foi preso e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele será intimado e ouvido no inquérito que investiga o homicídio ocorrido em 2017"

"A SSPDS ressalta que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) concluiu e enviou para a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), no ano passado, o laudo de balística referente ao crime ocorrido no dia 14 de junho de 2017, em Aquiraz. Sobre a análise do celular da vítima, a perícia só poderá ser realizada após a Pefoce receber o termo de deliberação do Judiciário para a autorização da quebra de sigilo telefônico. Ao final dos trabalhos policiais, a Delegacia Metropolitana de Aquiraz remeterá os resultados das diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público", disse a Pasta.

INFORMANTE DA POLÍCIA?

A acusação apontou que a dupla integra uma organização criminosa e matou Luiz Gustavo devido às notícias e denúncias que a vítima publicava em seu blog. Ambos acreditavam que Gustavo era informante da Polícia e por isso falava sobre o tráfico de drogas na região de Aquiraz, Região Metropolitana, onde o crime aconteceu.

Por volta das 21h30 do dia 14 de junho de 2017, Luiz Gustavo foi atingido pelos disparos de arma de fogo, enquanto estava em frente a sua residência. A vítima havia chegado ao local há poucos minutos na companhia da namorada, em uma motocicleta.

No momento em que a mulher desceu da moto para abrir o portão da residência, dois homens saíram do interior de uma casa próxima, que estava em obras, e começaram a efetuar os disparos de arma de fogo contra Luiz Gustavo. O laudo cadavérico mostrou que um dos tiros atingiu as costas do blogueiro, indicando que os acusados se utilizaram de recurso que impossibilitou defesa da vítima. A dupla fugiu a pé.

Conforme o MPCE, uma testemunha reconheceu Cleyson como um dos autores do crime. O denunciado já contava com vasta ficha criminal com antecedentes pelos crimes de roubo e receptação.

Já o denunciado Patrick Ferreira é considerado pelas autoridades como de alta periculosidade, com antecedentes por roubo, tráfico de drogas e homicídios. Patrick foi preso em outubro do ano passado, a partir de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.