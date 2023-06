Saiba o que o STJ decidiu sobre PM acusado de matar motorista de aplicativo e outra vítima no Montese

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a prisão do policial militar Ítalo Jardel Farias Oliveira, acusado por duplo homicídio em Fortaleza, sendo uma das vítimas um motorista de aplicativo. A decisão proferida no último dia 5 de junho foi contrária ao argumento da defesa do agente, que alegou "excesso de prazo para a formação da culpa".

O ministro relator Antonio Saldanha Pinheiro afirmou "que não visualiza ilegalidade para justificar deferir a revogação da prisão como medida de urgência". O pedido de revogar a custódia já tinha sido indeferido em 2º Grau no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no dia 9 de maio deste ano.

Na decisão do TJCE, a desembargadora Andréa Menezes Bezerra destacou que a segregação cautelar do soldado da PMCE "foi devidamente motivada e fundamentada pelo juízo de origem, não se vislumbrando qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, estando hígidos os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar".

A defesa do militar recorreu ao STJ afirmando que Ítalo Jardel está preso desde outubro de 2022, na Unidade Prisional de Pacatuba.

Os advogados ainda alegaram na tentativa de revogar o cárcere que a prisão já durava mais de sete meses, sem ter começado a instrução criminal.

"A prisão de qualquer pessoa, especialmente quando se tratar de medida de cunho meramente processual, por possuir caráter excepcional, não pode, nem deve durar sem justa razão por período excessivo, sob pena de se caracterizar flagrante constrangimento ilegal", conforme a defesa.

Legenda: A ação criminosa da dupla foi flagrada por câmeras de segurança da via Foto: Reprodução

HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS

O PM foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em outubro do ano passado. Ítalo Jardel foi preso em flagrante por duplo homicídio e teria cometido o crime a mando de um dono de sucata.

Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF). O único alvo da ação era o passageiro que estava no veículo quando aconteceu o atentado.

VEJA VÍDEO DO CRIME:

O motorista foi identificado como Max Bley Loureira Alves. Ele trabalhava transportando turistas ao Aeroporto de Fortaleza quando foi atingido pelos disparos. Já a segunda vítima tem identidade desconhecida até o momento. Ela foi morta por, supostamente, dar 'calote' em donos de sucatas.

Na versão de Ítalo, ele foi contratado para interceptar e matar o alvo que, supostamente, vinha ameaçando empresários. Conforme depoimento de Jardel, um despachante de uma sucata enviou foto do carro onde o alvo da ação estava e ordenou a abordagem.

O suspeito confessou que agiu em troca de uma promessa de dinheiro, mesmo sem saber o valor e como seria pago.

