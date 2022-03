Saiba como suspeito de sequestrar gerente bancário no Ceará furtou policial mesmo depois de preso

Um suspeito de sequestrar um gerente bancário em Fortaleza também foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por outro crime: furto, desta vez tendo um policial civil que participou da sua prisão como vítima.

R$ 300 Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, mesmo detido dentro de uma viatura policial, no último dia 5 de março, Caio César Evangelista de Oliveira, de 27 anos, furtou cerca de R$ 300 de um policial civil.

O suspeito se aproveitou da saída do agente de segurança da viatura para pegar a mochila do mesmo, encontrar uma carteira e furtar o dinheiro. Horas depois, o policial percebeu que tinha perdido o dinheiro, mas não imaginou como isso aconteceu.

Caio César foi levado para a Delegacia de Capturas e Polinter (Decap) e passou por uma revista, quando um policial encontrou R$ 300 em espécie dentro da roupa do preso e o indagou sobre a origem do dinheiro. Naquele momento, Caio disse que era para entregar à sua família.

Mas o policial furtado ficou sabendo que o dinheiro tinha sido encontrado e procurou a direção da Decap, para restituição. Ao ser novamente interrogado, o suspeito confessou que cometeu o furto.

Gerente de banco é sequestrado por criminosos no Bairro de Fátima e localizado pela Polícia https://t.co/PNNecDGo4C pic.twitter.com/yOfGbVxmEI — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 5, 2022

Seis suspeitos são indiciados por sequestro

A reportagem apurou que a Divisão Antissequestro (DAS), da Polícia Civil do Ceará, concluiu as investigações do sequestro do gerente bancário e elaborou o Relatório Final do Inquérito Policial, no último dia 21 de março.

Seis suspeitos foram indiciados por participação no sequestro do gerente bancário. Além dos quatro homens presos em flagrante, a investigação chegou aos nomes de Laudison Leite de Arruda e Thiago Benedito de Castro. A DAS pediu pela prisão preventiva da dupla, que está foragida.

Confira por quais crimes eles foram indiciados:

Anderson Vinícius Silva de Medeiros: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa;

Caio César Evangelista Oliveira: roubo, extorsão mediante seqüestro, associação criminosa e furto;

Matheus Batista de Oliveira: roubo, extorsão mediante seqüestro, associação criminosa, receptação, resistência, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito;

Rafael Martins Lima: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa;

Laudison Leite de Arruda: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa;

Thiago Benedito de Castro: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa.