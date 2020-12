Rodovias federais do Ceará registram 22 acidentes e 9 feridos durante feriadão de Natal

Vinte e dois acidentes, nos quais 28 pessoas ficaram feridas, foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o feriadão de Natal. Conforme o balanço divulgado nesta terça-feira (29) pela PRF, nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais do Ceará entre os dias 23 e 27 de dezembro.

Além disso, uma carga contendo 350 mil carteiras de cigarros contrabandeados de origem paraguaia foi apreendida na quinta-feira (24), véspera de Natal, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Nove dos 22 acidentes registrados pela PRF tiveram vítimas com ferimentos graves e 14 pessoas envolvidas não sofreram lesões. Ainda segundo o balanço, 8.296 veículos foram fiscalizados e 1.868 autuações foram registradas.

Conforme a PRF, entre as principais condutas imprudentes fiscalizadas, foram registradas 339 ultrapassagens proibidas, 59 pessoas sem capacete em motocicletas e 21 pessoas dirigindo sob efeito de álcool.

Dezesseis pessoas foram detidas por crimes diversos. Uma pessoa foi presa por dirigir alcoolizada, foi cumprido um mandado de prisão e foram apreendidos um revólver e uma pistola irregulares.

Cigarros apreendidos

A PRF apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 1,75 milhão. O material é de origem paraguaia e foi apreendido na manhã da quinta-feira (24) em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O condutor do veículo, de 44 anos, é natural do Rio Grande do Norte, mas não teve a identidade divulgada. Ele foi preso e encaminhado para a sede da PRF. O material foi apreendido após uma abordagem, por volta das 3h30.