Réus por invadirem casa e assassinarem a tiros instrutor de surf e avô vão a júri popular

O grupo acusado de assassinar um instrutor de surf e o avô do jovem vai a júri popular. A decisão de submeter os réus pelo duplo homicídio ao Tribunal do Júri foi proferida na 3ª Vara do Júri de Fortaleza. Francisco Alexandre Filho, de 70 anos, e o neto Davi Silva Sabino, não eram os alvos da ação.

O crime aconteceu em abril de 2021 e foi motivado por disputa entre facções criminosas. Conforme investigação da Polícia Civil do Ceará, o alvo do bando era um parente das vítimas, que não foi encontrado na residência. Por decisão da Justiça, cinco denunciados sentarão nos bancos dos réus.

A Justiça pronunciou Claudiano Severino de Arruda, Jefferson Rodrigues de Brito, Lucas Clemente de Sousa, Caio de Lima Góis e João Vinícius Barros da Silva. Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime aconteceu por motivo torpe, devido a uma rivalidade entre grupos armados, e com impossibilidade de defesa das vítimas, já que elas estavam em casa e dormindo, quando os tiveram a residência invadida. Ainda não dá data marcada para o julgamento.

COMO O CRIME ACONTECEU

Na madrugada de 23 de abril de 2021, as vítimas estavam dentro de casa, no bairro Varjota, em Fortaleza. No imóvel, residia uma terceira pessoa, que seria parente de Francisco Alexandre e Davi, recentemente solto da prisão. A informação é que o alvo da ação seria esta terceira pessoa, de nome preservado, e que conseguiu escapar do ataque homicida.

"Segundo relatório de local de crime, os autores do duplo assassinato arrombaram o portão da garagem e a porta da residência. Efetuaram os múltiplos disparos e, sem falar nada, fugiram em um automóvel modelo Ônix"

Avô e neo foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo. Os laudos cadavéricos atestaram que Alexandre ficou com sete perfurações no corpo, enquanto que Davi foi atingido por dezoito projéteis de arma de fogo, em diversas regiões.

Poucas horas depois, o automóvel foi localizado no bairro Vicente Pinzón, na Capital. No local, foi abordado e detido o primeiro suspeito, João Vinícius, que estava na posse do veículo. Claudiano Severino, o 'Sete', também foi preso no bairro Vicente Pinzón, ainda no dia 23 de abril. Já no dia seguinte, foi localizado Jefferson Brito, o 'Natal', no bairro Jangurussu.

HISTÓRICO CRIMINAL

Em maio de 2021, a Justiça acolheu a denúncia do MPCE e ordenou a citação dos acusados. O juiz destacou que os denunciados possuem bem histórico criminal e integram organização criminosa "ficando evidenciado que sua liberdade representa perigo a sociedade, constituindo-se seu encarceramento meio necessários para resguardar a ordem pública que se encontra ameaçada com à vilania de seus comportamentos".

Caio de Lima Gois: roubo, dano, crime contra a administração pública, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e receptação;

Claudiano Severino de Arruda: roubo e tráfico de drogas;

Jefferson Rodrigues de Brito: roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídio;

João Vinicius Barros da Silva: roubo, receptação, lesão corporal, dano e tentativa de roubo;

Lucas Clemente de Sousa: estupro de vulnerável, posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

As defesas dos réus se posicionaram nos autos. De acordo com o representante legal de Jeffeson Rodrigues, o réu deve ser absolvido por falta de indícios probatórios suficientes para uma condenação. A defesa de Lucas Clemente, Claudiano Severino, Caio de Lima e João Vinícius requereu a impronuncia dos acusados.

