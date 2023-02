Receita Federal apreende lagarto asiático em encomenda nos Correios de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (31), um lagarto Eublepharis macularius, contido em uma encomenda postal no centro de distribuição dos Correios no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O animal é conhecido popularmente como lagartixa-leopardo, originário do Oriente Médio.

A Equipe de Vigilância e Repressão do órgão informou que o pacote de plástico em que o animal estava vinha do Rio de Janeiro e tinha como destino a Capital cearense. Até o momento, ninguém foi preso.

Assista ao vídeo

A fiscalização da encomenda foi realizada por meio de técnicas de análise de risco. O animal selvagem, que também é chamado de osga-leopardo ou geco-leopardo, será entregue às autoridades ambientais para acolhimento e investigação sobre os meios com que foi introduzido no país.

A Receita Federal atua para a repressão ao tráfico internacional de animais silvestres e proteção da fauna e a flora.