'Rainha do Piseiro' pede desculpas após ser presa por importunação sexual em Juazeiro do Norte

A cantora e influenciadora digital Ketney Karol, conhecida como "Rainha do Piseiro", usou as redes sociais, nessa terça-feira (8), para se desculpar por importunar uma funcionária de um estabelecimento comercial em Juazeiro do Norte, praticar atos obscenos em via pública, além de desacatar policiais. Segundo ela, o episódio foi fruto do abuso de bebida alcoólica.

"Estava totalmente fora de mim. Tem muitas coisas que não lembro. Então, peço desculpas as todas as pessoas que se sentiram ofendidas. Jamais falaria aquilo se estivesse em sã consciência", declarou para os 30,6 mil seguidores no Instagram.

A artista, presa em flagrante no último sábado (5), foi solta após o pagamento de fiança no valor de um salário mínimo, correspondente a R$ 1.212, na segunda-feira (7).

'Não me reconheço' nos vídeos

Em uma gravação publicada pela própria cantora nas redes sociais, ela desacata os dois agentes de segurança que a conduzem na viatura até a delegacia. Na ocasião, Ketney Karol diz que os profissionais "não valem nada", e explica que o episódio foi causado por ela ter se negado a fazer sexo com um homem.

Em relação às imagens, a influenciadora digital confessa que não se conhece nelas, além de contar que no sábado "misturou todas as bebidas possíveis".

Ketney Karol Cantora e influenciadora digital "Impossível não me pronunciar diante de todos esses vídeos, a 'qual' postei e não me reconheço neles. Nunca me vi desrespeitar tantas pessoas como fiz. Gente, que loucura! Misturei todas as bebidas possíveis para me passar o máximo possível, por que ali foi o máximo do máximo."

A cantora ainda revelou que, após o caso, não pretende voltar a abusar de álcool e pediu novamente desculpas.

"Quero pedir desculpas aos profissionais que estavam lá, que mesmo eu cutucando, falando inúmeras besteiras, se mantiveram firmes em relação a tudo que estava acontecendo naquele momento".

Os crimes

Ketney Karol foi presa pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no sábado (5) por ter importunado a funcionária de um estabelecimento comercial e praticado atos obscenos em via pública.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de desordem praticada pela mulher, que também se intitula como "Rainha do Piseiro", em um estabelecimento comercial no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte.

Durante a abordagem policial, Ketney teria desacatado os PMs. Diante do flagrante, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

A "Rainha do Piseiro", segundo a SSPDS, foi autuada pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio.