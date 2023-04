Radialista é assassinado na própria casa, em Sobral, e suspeitos morrem após tiroteio com a PM

O locutor de rádio Gerson Ferreira, de 45 anos de idade, foi morto a tiros em sua própria casa, no distrito de Salão, zona rural de Senador Sá. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (25).

Durante as diligências para identificar a autoria do assassinato, uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar localizou quatro suspeitos e, na tentativa de capturá-los, segundo a corporação, houve troca de tiros e os homens foram baleados.

Dois dos suspeitos morreram devido à intervenção policial. Os outros dois — um adulto e um adolescente de 16 anos de idade — ficaram feridos e foram encaminhados a uma unidade de saúde da região, onde estão sob escolta.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que um dos mortos tinha 21 anos de idade e passagens na polícia por tráfico de drogas. O outro ainda não teria sido identificado formalmente. Dos feridos, a pasta identificou apenas Washington Elias de Souza, de 23 anos, que tem passagens por crimes de trânsito, receptação e latrocínio (roubo seguido de morte).

Legenda: Dois dos suspeitos que foram baleados em tiroteio com a Polícia foram levados a uma unidade de saúde da região. Foto: Janiel Kempers/Marcos Monteiro

Washington foi autuado pelos crimes de homicídio e resistência. Já o adolescente deve responder por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e resistência.

Morte de locutor será investigada

Conforme a SSPDS, uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve na casa do locutor de rádio para colher indícios que auxiliarão nas investigações.

Troca de tiros com a polícia

Esse é o segundo caso, em menos de uma semana, no Ceará, que resulta em mortes por intervenção policial. No domingo (23), em Sobral, dois homens foram mortos após confronto armado, também, com uma composição do CPRaio. Segundo a Polícia Militar, nesse caso, a dupla havia desobedecido uma "ordem de parada" dos policiais.

Senador Sá e Sobral estão separadas por pouco menos de 45 quilômetros de estrada.