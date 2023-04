Quem é o suspeito preso dois anos após mortes de instrutor de surf e avô, em casa no bairro Varjota

Prestes a completar dois anos das mortes do instrutor de surf Davi Silva Sabino, 22, e do avô dele, Francisco Alexandre Filho, 70, mais um suspeito pelo duplo assassinato foi preso. A Polícia cumpriu mandado de prisão contra Lucas Clemente de Souza que, conforme o Judiciário, enquanto na condição de foragido tentou tumultuar o processo.

Lucas foi preso no último dia 15 de abril de 2023. Ele e os demais acusados, Claudiano Severino de Arruda, Jefferson Rodrigues de Brito, Caio de Lima Góis e João Vinícius Barros da Silva, foram pronunciados no ano passado, ou seja, devem ir a júri popular. Ainda não há data definida para o julgamento.

Davi Silva e Francisco Alexandre foram assassinados a tiros enquanto dormiam, em uma casa no bairro Varjota, em Fortaleza. Para o Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime aconteceu por motivo torpe, devido a uma rivalidade entre grupos armados, e com impossibilidade de defesa das vítimas.

COMO ACONTECEU A RECENTE PRISÃO

Lucas foi preso em casa. Consta em documentos que a reportagem teve acesso que quando ele percebeu a presença da Polícia, tentou fugir pelos fundos e se desvencilhar de algumas gramas de maconha. Depois, ele teria dito que a droga era para consumo próprio.

Ele foi direcionado até a Delegacia de Capturas

A defesa de Lucas alega que a denúncia é inepta por "não apontar de modo claro como se deu o fato criminoso e de que forma o denunciado concorreu para o delito". O Ministério Público discorda

Para o MP, a alegação da defesa não tem fundamento pois "percebe-se que a denúncia especifica com bastante clareza que o réu Lucas Clemente de Sousa foi um dos executores do homicídio, tendo arrombado o portão da casa das vítimas na companhia de seus comparsas, efetuado múltiplos disparos, que foi deixado por Lucas em frente à casa de João Vinícius"

MPCE "Chega a ser impressionante a alegação defensiva de não ter compreendido de que exatamente o réu Lucas está sendo acusado e com base em quais fundamentos. Além da clareza e objetividade do texto, ainda são especificadas as folhas exatas dos autos em que cada parágrafo central se baseia"

O juiz da 3ª Vara do Júri também manteve as prisões dos demais réus.

DETALHES DO CRIME

Na madrugada de 23 de abril de 2021, as vítimas estavam dentro de casa, no bairro Varjota, em Fortaleza. No imóvel, residia uma terceira pessoa, que seria parente de Francisco Alexandre e Davi, recentemente solto da prisão. A informação é que o alvo da ação seria esta terceira pessoa, de nome preservado, e que conseguiu escapar do ataque homicida.

Avô e neto foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo. Os laudos cadavéricos atestaram que Alexandre ficou com sete perfurações no corpo, enquanto que Davi foi atingido por dezoito projéteis de arma de fogo, em diversas regiões.

Poucas horas depois, o automóvel foi localizado no bairro Vicente Pinzón, na Capital. No local, foi abordado e detido o primeiro suspeito, João Vinícius, que estava na posse do veículo. Claudiano Severino, o 'Sete', também foi preso no bairro Vicente Pinzón, ainda no dia 23 de abril. Já no dia seguinte, foi localizado Jefferson Brito, o 'Natal', no bairro Jangurussu.

Em maio de 2021, a Justiça acolheu a denúncia do MPCE e ordenou a citação dos acusados. O juiz destacou que os denunciados possuem histórico criminal e integram organização criminosa, "ficando evidenciado que sua liberdade representa perigo à sociedade, constituindo-se seu encarceramento meio necessário para resguardar a ordem pública que se encontra ameaçada com a vilania de seus comportamentos".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil