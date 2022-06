Quem é o gerente do tráfico e mandante de homicídios no Vale do Jaguaribe capturado pela Polícia

A Polícia Civil do Ceará prendeu um homem apontado como chefe de uma facção criminosa envolvido em uma série de crimes no Vale do Jaguaribe. Conforme documentos obtidos pela reportagem, Leonardo Mesquita Rodrigues, de 27 anos, é considerado pelas autoridades como gerente do tráfico de drogas na região. Ele ainda é investigado como mandante e autor de homicídios.

Leonardo tem extensa ficha criminal. Consta no nome dele dez passagens, sendo quatro por homicídio, além de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furtos. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto.

O suspeito, também conhecido como 'Leo das Lajes' e 'Cobrador' foi detido em uma ação coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), na quarta-feira (8), no bairro Jangurussu, em Fortaleza. "A prisão aconteceu mediante cumprimento de três mandados de prisão preventiva que constavam em desfavor do homem", disse a Polícia.

O homem foi conduzido até a Draco e está à disposição da Justiça.

MORTES

Leonardo é acusado por matar Aldecir das Neves Freitas. A vítima foi assassinada em um posto de combustível, onde trabalhava, em Nova Jaguaribara. Consta nos autos que Aldecir teria sido confundido com a irmã dele, real alvo dos criminosos. A vítima não tinha antecedente criminal.

A Polícia afirma que no momento da prisão de Leonardo, os investigadores constataram que ele já se organizava para praticar um outro homicídio. A vítima seria um desafeto do suspeito e com foco em atuar em bairros da grande Messejana.