Quatro réus vão a julgamento por matar homem que descumpriu ordem de não andar em bairro da Capital

Quatro homens vão a julgamento, na Justiça Estadual, pela acusação de matarem um desafeto que descumpriu a ordem de não andar no bairro Granja Portugal, na Capital. A sentença de pronúncia foi proferida pela 3ª Vara do Júri de Fortaleza no último dia 30 de junho, mas ainda não há data para o júri popular.

Os réus Antônio Igor Alves da Silva, Antônio Pereira de Souza Junior (conhecido como 'Charuto') e Bruno de Sousa Amorim foram pronunciados por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e Antônio Alves dos Santos Neto (irmão de Igor), por homicídio qualificado (apenas motivo torpe).

Francisco Cláudio Gomes da Silva, o 'Aranha', foi assassinado há pouco mais de 10 meses, na noite de 4 de setembro do ano passado, na Rua Francisco Domingo, no bairro Granja Portugal.

Conforme a decisão judicial, "todos os réus, de forma livre e consciente, concorreram para o delito, tendo abordagem e agredido a vítima; sendo que há informações de que os réus Igor e Bruno, com a ciência e concordância dos demais, teriam efetuado os disparos de arma de fogo que mataram a vítima".

A investigação policial apontou que 'Aranha' morava na Granja Portugal até maio de 2021, quando foi expulso do Bairro por se desentender com Neto, ex-companheiro da sua então namorada.

"Os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal, por força de prisãopreventiva, logo, não há qualquer razão para ser colocado em liberdade após pronúncia porindícios da prática de hediondo, fazendo-se necessária a segregação, com vista a preservar aordem pública", decidiu a 3ª Vara do Júri.

Os réus negaram participação no homicídio, nos Memoriais Finais apresentados pelas defesas no processo. Apesar de reconhecer um desentendimento com a vítima, Antônio Neto afirmou que "foi coisa passageira e não guardava rancor". Antônio Igor criticou as provas colhidas pelas autoridades: "verificam-se vícios quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas X e Y, motivo pelo qual deve serconsiderado nulo".

Já a defesa de Bruno Amorim afirma que a as acusações "se pautam tão somente em uma prova testemunhal que se contradiz em seu depoimento e faz afirmaçõesbaseadas em 'ouvir dizer'". E os defensores de Antônio Júnior também destacam que "as provas carreadas aos autos não trouxeram sequer indícios de que o acusado tenha participado do crime ou em algo tenha contribuído".

Irmãos respondem por latrocínio de professor

Dois acusados pelo homicídio de Francisco Cláudio, os irmãos Antônio Neto e Antônio Igor também são réus pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do professor Marcos Aurélio Marques, de 49 anos, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, 20 dias depois do outro caso, no dia 24 de setembro do ano passado.

De acordo com o delegado Rodrigo Jataí, da 2ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Marcos Aurélio foi atraído ao local do crime por um adolescente com quem trocou mensagens pelas redes sociais após se conhecerem em uma festa.

No dia do crime, o adolescente chamou a vítima para sua casa, onde já havia planejado roubar os seus pertences. “Ele combinou com duas pessoas, o [Antônio Alves dos Santos] Neto e o outro adolescente, para aguardarem no interior do banheiro da casa. No momento em que a vítima chegou, foi rendida e amarrada”, conta o delegado.

O professor foi obrigado a informar as senhas de cartões de crédito e débito. Depois disso, o grupo foi à casa de outra pessoa, que possuía uma maquineta de cartão, e efetuou diversas transações. Em seguida, voltaram à casa onde mantinham Marcos refém, o estrangularam e o mataram. O corpo foi colocado no carro do próprio professor e abandonado em um matagal na Granja Portugal.

“Nenhuma relação [com crime de homofobia]”, afirmou Jataí. No entanto, o delegado detalhou a brutalidade do homicídio: “De acordo com a investigação, um dos adolescentes foi responsável por tracionar a corda no pescoço da vítima, enquanto o outro adolescente chutava e socava, e o Antônio Igor [Alves da Silva] colocava um saco no rosto da vítima. O Neto presenciou todo o fato e também manteve a vítima em cárcere”.

Antônio Alves dos Santos Neto e o irmão dele, Antônio Igor Alves da Silva, 26, bem como os dois adolescentes envolvidos no crime, foram presos e apreendidos pela Polícia, respectivamente, nos dias seguintes ao latrocínio.

