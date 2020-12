Quatro pessoas são detidas com sacola de maconha em conjunto habitacional de Fortaleza

Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal realizaram, na noite desta terça-feira (8), a captura de quatro pessoas, sendo um adolescente de 17 anos suspeitos de traficar drogas, no Conjunto Habitacional Carandiru, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Eles estavam com uma sacola de maconha.

Segundo um dos agentes que atendeu à ocorrência, durante um patrulhamento de rotina, os guardas resolveram entrar no conjunto e avistaram o grupo em atitude suspeita e resolveram fazer a abordagem. Os homens e o adolescente tantaram fugir, mas foram capturados com a sacola contendo os entorpecentes, que foram apreendidos.

O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde o caso foi registrado.