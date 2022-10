Quarta fase de operação 'Alcateia' da Polícia Civil termina com 142 pessoas presas

Somente entre os dias 10 e 16 de outubro, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu 142 pessoas no Estado, além de uma em Pernambuco, em ações decorrentes da quarta fase da operação "Alcateia". A ofensiva teve como objetivo cumprir mandados em abertos e prender pessoas envolvidas em crimes registrados no Ceará.

Foram cumpridos 102 mandados de prisão preventiva e temporária e realizadas 41 prisões em flagrante em diversos municípios do Ceará e na cidade de Itapissuma, em Pernambuco, com a prisão de um suspeito por homicídio.

As ações tiveram como alvos homens e mulheres envolvidos em crimes como homicídio, estupro, tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa, ameaça, roubo, violência doméstica, lesão corporal, furto e crime contra administração pública.

“A operação visa capturar suspeitos que estavam com mandados judiciais em aberto. Isso significa um acréscimo qualitativo nas capturas, pois são alvos que já foram investigados previamente, com isso, em geral, eles não são soltos em audiências de custódia, justamente por estarem sendo presos por decisão judicial", disse o delegado geral da PC-CE, Sérgio Pereira.

Mais de 400 prisões

Durante as quatro fases da operação "Alcateia", já foram capturadas 421 pessoas envolvidas em crimes no Ceará. Na primeira fase, ocorrida entre os dias 2 a 4 de setembro deste ano, 41 pessoas foram presas. Durante a segunda fase, entre os dias 9 a 11 de setembro, 42 indivíduos foram capturados.

Outra ação da Polícia Civil realizada no último dia 13 de setembro, em todo o Estado, resultou na captura de 54 alvos. Já na terceira fase, entre os dias 19 e 25 de setembro deste ano, 141 suspeitos foram localizados e presos.

A PC-CE afirma continuar em diligências com a finalidade de localizar e prender homens e mulheres com ordens judiciais em aberto.