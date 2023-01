Quadrilha suspeita de roubar celulares em Fortaleza troca tiros com a Polícia e termina presa

Uma quadrilha, suspeita de praticar diversos roubos em Fortaleza, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), após trocar tiros com os policiais, na última terça-feira (10). Com eles, foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro, joias e duas armas de fogo.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes de segurança da Força Tática (FT) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizavam patrulhamento pela região do bairro Parreão, quando foram informados, pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre uma uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial.

Os policiais militares se deslocaram ao local e foram recebidos com tiros pelos assaltantes, segundo a SSPDS. Houve troca de tiros, e quatro suspeitos foram presos.

Os suspeitos foram identificados como Jorge Cordeiro da Silva Neto, de 32 anos, que responde por lesão corporal, roubo e corrupção de menor; Yuri Rodrigues Sampaio, 26, com antecedentes por roubo e estelionato; Roger Barroso Araújo, 29, que possui passagens por roubo; e Diego da Silva Barbosa, 26, sem antecedentes criminais.

12 aparelhos celulares; dois revólveres; um simulacro de arma de fogo; 11 munições de calibre 38, dentre as quais duas deflagradas; uma caminhonete; diversas jóias como relógios, alianças, uma corrente e uma pulseira; e cerca de R$ 500 foram apreendidos, com a quadrilha.

O grupo e o material apreendido foram levados ao 34º DP (Centro), onde os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo qualificado. O 34º DP apura a participação dos suspeitos em outras ocorrências na região, conforme a SSPDS.

A Secretaria reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-4926, do 34º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil