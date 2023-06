Quadrilha que tentou matar policial militar é desarticulada e presa em Itaitinga

Mais quatro pessoas foram presas sob suspeita de tentar assassinar um policial militar. O crime aconteceu no centro de Caucaia, no último sábado (3). Foram presos em flagrante nessa segunda-feira (5): Marcos David Santos Martins Oliveira, Fábio dos Santos Rodrigues, Tainara André da Silva e João Victor de Maria Sousa.

Anteriormente, Francisco Ednaldo de Sousa, de 22 anos, já tinha sido detido pelo crime. Pelo menos três suspeitos de participarem da tentativa de latrocínio em uma lotérica já tinham antecedentes criminais.

Conforme policiais que participaram das buscas, Marcos David e Fábio dos Santos chegaram a reagir quando foram localizados. Eles teriam disparado contra os agentes, e foram feridos durante o confronto.

Um automóvel Jeep Compass, branco, utilizado na ação criminosa foi apreendido.

COMO FORAM AS BUSCAS

Após a captura de Francisco Ednaldo, policiais continuaram as buscas e localizaram Tainara e João Victor. A dupla estava em uma casa que foi usada como ponto de apoio logístico.No local foram encontradas 29 munições de calibre 38.

Horas depois, agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram a outro endereço, onde estavam Marcos David e Fábio Rodrigues.

"Na posse de Fábio dos Santos Rodrigues, que também possui em seu desfavor um mandado de prisão temporária, foi apreendida uma pistola calibre .40 de numeração raspada. No entanto, pela numeração residual percebeu-se que se trata da pistola roubada do policial militar vítima e ainda uma arma longa calibre 12 de repetição, com 45 cartuchos de munição calibre 12, possivelmente a mesma arma de fogo longa visualizada nas imagens da tentativa de latrocínio em Caucaia".

Foram apreendidas dezenas de munições de diversos calibres, duas balaclavas e uma identidade falsa.

O CRIME

O policial foi baleado nas costas ao reagir a tentativa de assalto na casa lotérica

A vítima foi levada ao hospital municipal e, depois, transferida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde até esse fim de semana permanecia sob observação.

