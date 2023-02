Quadrilha é suspeita de cometer 11 homicídios em 5 meses no CE; jovem foi morto por filmar prisão

Uma quadrilha, ligada a uma facção carioca e atuante na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), é suspeita de cometer 11 homicídios, em menos de 5 meses. Uma das vítimas foi morta por filmar a prisão de um dos integrantes da organização criminosa.

A investigação da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), sobre a quadrilha, desenvolvida há meses, resultou na prisão do chefe máximo do grupo criminoso, Antônio César Rodrigues Campina, conhecido como César Campina ou 'Negão', de 40 anos, em um apartamento de luxo, na Praia do Futuro, em Fortaleza, no último sábado (11).

Confira o vídeo da prisão:

26 integrantes da quadrilha, ao total, foram identificados na investigação da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste.

"A partir dos levantamentos de campo e investigações internas aos sistemas policiais e análise de denúncias e depoimentos prestados, conseguimos nos aproximar da realidade que circunda a atuação da facção (...) nas regiões de Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e parte da Messejana em Fortaleza, principalmente nas áreas específicas do Camará, Telha, Malvinas, Parque Havaí, Sucan, Urucunema e Tamatanduba", relatou a Polícia Civil, em um relatório enviado à Justiça Estadual.

Os investigadores identificaram 11 homicídios que teriam sido cometidos pela organização criminosa, entre 14 de julho e 26 de novembro do ano passado. As vítimas são 10 homens e apenas uma mulher.

O último homicídio, dessa lista, vitimou um jovem identificado como João Vitor da Costa Moura. Segundo testemunhas, ele foi morto 5 dias depois de filmar a prisão em flagrante do "número 2" da quadrilha, Elielton Rocha da Silva, conhecido como 'Sarrabulho', 30, que estava na posse de um revólver calibre 38, municiado, em uma abordagem policial no bairro Camará, em Aquiraz.

O vídeo da prisão circulou pelas redes sociais, entre moradores da região. O fato teria desagradado a companheira de 'Sarrabulho', que teria pedido a morte da pessoa que gravou a imagem, o que foi acatado pela facção, segundo as investigações.

Quadrilha perdeu 750 kg de drogas

As investigações da Delegacia Metropolitana de Aquiraz contra a organização criminosa levou ainda à apreensão de cerca de 750 kg de drogas, dois fuzis e centenas de psicotrópicos, em três ações policiais, nos últimos meses.

Confira as apreensões de drogas:

29/12/2022: A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu 5 suspeitos, com 207 kg de maconha, 2 fuzis e uma carabina, em uma ação entre Aquiraz e Eusébio;

24/01/2023: Um homem foi preso com 395 kg de maconha, balanças de precisão, R$ 4,5 mil em espécie e centenas de caixas de remédios psicotrópicos, em uma abordagem policial na Parangaba, em Fortaleza;

27/01/2023: A Polícia Civil obteve a apreensão de mais 148 kg de maconha e certa quantidade de cocaína, em Itaitinga.

Legenda: No fim de janeiro, a Polícia apreendeu 400 kg de maconha. A droga seria da organização criminosa chefiada por Antônio César

