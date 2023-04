Quadrilha ataca agência bancária no Conjunto Ceará; veja imagens

Uma agência bancária, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi alvo de criminosos. Um dos caixas eletrônicos foi violado e uma quantia em dinheiro, de valor não revelado, foi levada pela quadrilha.

O crime só foi percebido pelos funcionários, ao chegarem na agência na manhã desta segunda-feira (3). O caso é tratado como furto e investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

A reportagem apurou que os criminosos teriam usado maçaricos para acessar um dos caixas. Na parte externa do prédio não havia sinais de arrombamento.

Os criminosos ainda teriam trocado a fechadura e vedado as portas para que populares não desconfiassem da ação.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas nesta segunda-feira e se deslocaram até a agência, localizada na Avenida Ministro Albuquerque Lima. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-7594, da DRF. O sigilo e o anonimato são garantidos.

