Professor da UFC suspeito de abusar sexualmente de criança em Brasília é preso no CE

Um professor de piano do curso de Música da Universidade Federal do Ceará (UFC), de 51 anos, foi preso sob suspeita de abusar sexualmente de uma criança de seis anos. O crime ocorreu no ano de 2012, em Brasília. O docente foi capturado somente na última quarta-feira (4), em Fortaleza e transferido para o Distrito Federal na sexta (6).

A Polícia Civil do Distrito Federal apurou que a vítima, hoje uma adolescente de 12 anos, relatava em uma agenda particular a violência a qual foi submetida aos seis anos.

Segundo as investigações, a vítima estava sempre chorando, isolada e tinha dificuldades de se relacionar na vida privada e com os colegas de escola. Quando soube que a filha pensava em tirar a própria vida por conta do trauma e abusos sofridos por um amigo do pai, a mãe resolveu ler todo o conteúdo da agenda e em seguida, denunciou à polícia.

O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A Justiça do DF, por sua vez, decretou sete anos e sete meses de reclusão com mandado de prisão expedido em abril de 2018.

Nesta mesma época, a corporação desencadeou a operação O Pianista para prender o suspeito, já que ele não residia mais em Brasília.

Os agentes confirmaram que o docente estaria residindo em Fortaleza, onde é professor adjunto da UFC, com "vasto currículo, inclusive de doutorado, sendo bastante conhecido e respeitado na capital cearense", informa nota da DPCA.

Cinco policiais do DF o prenderam na Capital. Ele foi recambiado a Brasília na última sexta-feira (6) e encaminhado ao sistema prisional do DF.



A reportagem entrou em contato com a UFC e aguarda posicionamento para atualização dessa matéria.