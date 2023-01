Prisão temporária expira e suspeito de matar idosa que recebeu cesta básica de PMs no Ceará é solto

Um jovem de 23 anos foi solto pela Justiça Estadual, após a prisão temporária de 30 dias expirar. Ele é suspeito de matar uma idosa, em razão de ela ter recebido uma cesta básica de policiais militares, e de cometer outros homicídios em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A decisão que beneficiou Lairton da Silva Duarte, o 'Lairton da Tanupaba', foi proferida pelo Plantão do 4º Núcleo Regional, do Poder Judiciário, na última quinta-feira (5), após pedido da defesa do suspeito.

A prisão temporária de 'Lairton da Tanupaba' foi decretada pela Justiça em 8 de abril de 2022, mas foi cumprida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) apenas no dia 3 de dezembro último.

"Verifica-se a inexistência de decisão fundamentada de prorrogação da prisão temporária prolatada antes do esgotamento do seu prazo, cujo último dia foi 02/01/2023. É dever da autoridade responsável pela custódia a liberação do preso temporário após escoado o prazo de sua prisão, independente de ordem judicial, se por outro motivo não estiver preso", justificou o juiz Willer Sóstenes de Sousa e Silva.

A defesa de Lairton da Silva Duarte, representada pelo advogado Taian Lima, explicou que "a decisão que prendeu o acusado determinava sua segregação durante 30 dias para fins de investigação. Como não houve determinação posterior prorrogando a prisão temporária ou decretando a prisão preventiva, ele deveria ter sido solto ao fim do prazo. Não foi. Imediatamente, expusemos a situação ao juízo plantonista, que deu razão ao pedido da defesa e relaxou a prisão".

Questionada sobre a falta de pedido da prorrogação da prisão de Lairton Duarte, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) não se manifestou até a publicação desta matéria.

Homem é suspeito de cometer homicídios em Caucaia

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará, 'Lairton da Tanupaba' é suspeito de suspeito de matar uma idosa em razão de ela ter recebido uma cesta básica de policiais militares, em uma ação social da Corporação. O crime ocorreu no dia 7 de maio do ano passado.

Lairton também é suspeito de participar do assassinato de um homem, no dia 16 de janeiro de 2022, no bairro Jacarandá, em Caucaia; e da morte de outro homem, na Tanupaba, também em Caucaia, no dia 8 de agosto de 2020. Mas não há outros mandados de prisão em aberto, segundo a defesa dele.

A ficha criminal de Lairton tem outros crimes, de acordo com a PMCE: mais dois homicídios, dois tráficos de drogas, dois casos de organização criminosa e outros dois delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (por fornecer fogos de artifício a criança ou adolescente).

