PRF no Ceará inicia operação para reduzir acidentes nas rodovias federais no estado

Durante o período de férias escolares, Natal, Réveillon e Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a 10º edição da Operação Rodovida, para diminuir a quantidade de acidentes nas rodovias federais que cortam o Ceará. A ação começa às 14h desta quinta-feira (17) e termina no dia 21 de fevereiro de 2021.

O período da ação, explica a PRF, coincide com feriados do fim ao início do ano, marcados pelo aumento no fluxo de veículos e de passageiros. Assim, o objetivo da Operação Rodovida é garantir aos usuários das rodovias federais a segurança viária, o conforto e a fluidez do trânsito.

Condutas irregulares

A PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente para coibir as condutas de ultrapassagens irregulares, consumo de álcool, uso do celular ao volante e trânsito irregular de motocicletas.

Em paralelo às ações de fiscalização da PRF e instituições de segurança pública, os ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura, da Educação e da Saúde promoverão campanhas publicitárias de conscientização em todo o Brasil.