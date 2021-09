PRF apreende 30 quilos de maconha em ônibus interestadual; droga seria entregue em Fortaleza

Policiais apreenderam 30,4 quilos de maconha, em um ônibus de transporte interestadual de passageiros, neste domingo (12). A apreensão aconteceu em Sobral, Interior do Ceará, no quilômetro 221 da BR-222. Duas mulheres foram detidas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo, que transportava passageiros de Sinop, do Mato Grosso, com destino final a Fortaleza, foi abordado por volta das 10h.

Durante a fiscalização foram vistoriados compartimentos das bagagens de mão e também o bagageiro externo do veículo, de acordo com nota da PRF. Foi então que os policiais encontraram as drogas acondicionadas em quatro bolsas de mão.

As mulheres teriam confessado a propriedade das malas e dito que os entorpecentes seriam entregues na capital cearense. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Sobral.

Grande apreensão

Na tarde desse sábado (11), policiais militares apreenderam quase 780 quilos de drogas, em sua maior parte maconha, na capital cearense. O material estava em um terreno particular localizado na Avenida Carneiro de Mendonça, no bairro Demócrito Rocha. Dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia.

