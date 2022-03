Presos por tráfico de drogas no Cariri usavam crianças de colo para despistar crime, diz polícia

Três pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira (17), em Juazeiro do Norte, suspeitas de tráfico de drogas. Com elas, estavam duas crianças de colo, que segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), eram usadas para despistar o crime.

Os suspeitos, duas mulheres e um homem, estavam em um carro que foi interceptado no bairro Cidade Universitária. Durante a vistoria, os policiais encontraram mais de dois quilos de cocaína em uma bolsa, e com uma das passageiras mais droga foi localizada, dessa vez, já fracionada para a comercialização.

Foram apreendidos, no total, 2,3 quilos de cocaína, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Adolescentes também foram apreendidos

Os detidos foram identificados por Francinaldo Bento da Silva, de 51 anos, Maria Deisiany da Silva Souza, de 21 anos, ambos sem antecedentes criminais anteriores, e Sonia Maria dos Santos, a “Andrea”, de 40 anos, que já responde por tráfico de drogas, segundo a polícia. Além dos adultos, também foram apreendidos dois adolescentes de 14 e 17 anos.

Eles foram levados para a delegacia regional de Juazeiro do Norte onde os adultos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Também foi lavrado um ato infracional aos crimes análogos ao tráfico de drogas em desfavor dos adolescentes.

As duas crianças de colo, uma de dois anos e outra de 8 meses, foram entregues aos cuidados de familiares. As prisões resultaram de uma investigação da PCCE, por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.