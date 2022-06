Presos por matar surfista são suspeitos de integrar organização criminosa e guardavam armas em carro

Os dois presos pela morte do surfista Antônio Jócele Miranda da Costa Júnior, o 'Peta Júnior', de 37 anos, em Fortaleza, são suspeitos também de integrar uma organização criminosa e guardavam armas de fogo dentro do carro, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta quinta-feira (2).

Antônio Carlos Xavier de Sousa, de 25 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, e Dário Cesar Marques da Silva, 30, até então sem antecedentes, foram presos em flagrante no distrito de Patacas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"Pelo que foi levantado, há indícios que eles integram uma organização criminosa local. Mas essa investigação vai ser desenvolvida no decorrer do inquérito", revelou o delegado Luiz Rodrigues, da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Questionado sobre a função dos suspeitos na facção, o delegado afirmou que "quando você participa de uma organização criminosa, você fica a cargo do que ela lhe determina. Aparentemente algo relacionado a drogas".

Segundo Luiz Rodrigues, os suspeitos moravam próximo de onde aconteceu o crime, na região nobre de Fortaleza. Mas foram encontrados em Aquiraz, na residência da namorada de um deles, "bem distantes de onde moram". "E já não estavam mais com o veículo. Tudo indica que eles estavam realmente tentando fugir da ação da Justiça", concluiu.

Veja o vídeo da ação criminosa:

Vídeos mostram morte de surfista no bairro Varjota, em Fortaleza https://t.co/Cqm0GbxaSU pic.twitter.com/FC3XEK8T2J — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 1, 2022

Vítima foi surpreendida por arma de fogo

O delegado Luiz Rodrigues narrou que o episódio começou com uma briga em um bar. Amigos de 'Peta Júnior' contaram que ele interferiu numa agressão a uma mulher, o que iniciou a discussão. Na outra versão, os suspeitos alegam que o surfista não gostou de um comentário feito por um deles.

Após a briga no estabalecimento, o surfista teria perseguido os dois desafetos até um veículo e entrado em luta corporal com um deles. A ação foi filmada por câmeras de monitoramento da região.

"Não sabendo ele (surfista) que, dentro desse carro, ele (desafeto) tinha uma arma de fogo e o apoio de um colega, também armado. Nessa situação, a vítima foi alvejada e veio a óbito", explica Rodrigues.

Os suspeitos foram conduzidos para a sede do DHPP, onde foram autuados em flagrante por crime de homicídio e por integrar organização criminosa. A PC-CE mantêm diligências no sentido de localizar a arma de fogo utilizada no crime e o veículo utilizado por eles para fugirem.

De acordo com a Polícia Civil, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

As denúncias também podem ser realizadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.