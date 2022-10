Presos membros de facções rivais brigam com 'barras de ferro' dentro de unidade prisional no Ceará

Internos de uma unidade prisional na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) protagonizaram cenas violentas, nessa quarta-feira (5). Os presos tiveram acesso a objetos cortantes, como barras de ferro, e travaram brigas durante o banho de sol.

O episódio aconteceu na Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne (UP-Itaitinga 5) e foi confirmado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A reportagem apurou que pelo menos três presos ficaram feridos.

A briga teria acontecido devido à rivalidade de integrantes de facções criminosas, conforme o Conselho Penitenciário do Ceará (Copen). Os presos mantidos em alas separadas se encontraram no banho de sol e aproveitaram o momento para se agredirem.

Eles foram encaminhados ao Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza, passram por procedimentos médicos e não correm risco de morte, conforme a SAP.

O Copen questiona em que momento os presos tiveram acesso às barras de ferro.

SUPOSTA FALHA NA VISTORIA

O Conselho disse ter recebido informação que após o banho de sol dos internos, o Chefe de Segurança e Disciplina (CSD) não realizou a vistoria, sendo este procedimento necessário.

"Saíram de alas divergentes e chegaram ao banho de sol com esses objetos, para se ferirem", disse a presidente do Copen, Ruth Leite. O Conselho pediu informações sobre a identificação de cada um dos envolvidos.

A Secretaria afirma que os internos agressores foram contidos de imediato e responderão administrativamente e criminalmente em processo civil: "a SAP ressalta que estão sendo apuradas as circunstâncias do fato para tomar as devidas providências".

