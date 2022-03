Preso por tentar assassinar policial militar no Antônio Bezerra já usava tornozeleira eletrônica

O suspeito preso por disparar contra um policial militar reformado, no bairro Antônio Bezerra, foi localizado pela Polícia por meio do sinal emitido pela tornozeleira eletrônica dele. O crime aconteceu nessa quinta-feira (3), e Alessandro Costa de Sousa foi detido já na madrugada desta sexta-feira (4).

Alessandro tem extensa ficha criminal, incluindo passagem por homicídio, mas estava em liberdade e monitorado eletronicamente por decisão da Justiça. Ele informou durante depoimento que foi aos arredores do Terminal Antônio Bezerra para assaltar, porque onde mora a facção proíbe roubos.

Nesta sexta-feira, o suspeito foi submetido a audiência de custódia e sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Na decisão, o juiz alegou que manter Alessandro preso é forma de garantir a ordem pública, "vez que o acusado, em concurso de pessoas, em conjugação de vontades e união de esforços, com uso de arma de fogo, premeditou e roubou um policial militar, inclusive sendo covardemente alvejado pelo acusado, além de ter indícios que o acusado tinha praticado roubo em momentos anteriores".

"Deve ser levado em consideração o histórico criminal ostentado pelo acusado, vez que responde aos crimes de homicídio e corrupção de menores, fato este que por si só revela não ter havido mero deslize de conduta, e sim atividade ilícita praticada como modo de vida, pondo em descrédito todo o sistema de justiça, pois em liberdade continuará a praticar outros crimes graves"

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um inquérito policial foi instaurado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por conduzir a investigação relacionada ao caso.

POLICIAL ESPERAVA O FILHO

O PM estava dentro de um carro, na lateral do Terminal Antônio Bezerra, onde esperava encontrar o filho. Foi quando a vítima percebeu o momento em que dois homens vindos a pé se aproximavam do veículo, que estava com os vidros baixos.

Um deles desviou a atenção do policial perguntando por "umas morenas" enquanto o outro colocou o corpo para dentro do carro e puxou a chave do automóvel. Neste momento, o segundo suspeito entrou no carro e começou a dizer que ia levar o veículo ou matar a vítima.

O agente conseguiu abrir a porta do carro e desembarcou. Um dos agressores saiu também. A vítima tentou segurar a arma de fogo apontada para ele, mas foi ferido por um disparo que atingiu mão e braço esquerdo.

O policial ainda conseguiu sacar a arma e atirar contra um dos homens, que morreu ainda no local. Já Alessandro teria fugido a pé e dado entrada no Instituto Doutor José Frota (IJF), horas depois. Alessandro foi encontrado pelos investigadores já dentro da unidade hospitalar, em uma maca e tentou esconder a tornozeleira.