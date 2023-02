Presidente e membro da torcida organizada TUF são condenados à prisão por posse de explosivos

O presidente e um integrante da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) - torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube - foram condenados à prisão pela Justiça Estadual, por serem presos na posse de explosivos, nas proximidades da Arena Castelão, na Capital, antes de um jogo de futebol.

A 10ª Vara Criminal de Fortaleza sentenciou, na última segunda-feira (6), o presidente da TUF, João Paulo e Silva Melo, conhecido como 'Bombado', e o integrante da Torcida, Mateus de Sousa Matos, a 5 anos e 6 meses de prisão, a serem cumpridos em regime semiaberto.

As informações são do Ministério Público do Ceará (MPCE), que acusou a dupla pelo crime de posse ilegal de artefatos explosivos e uso de material explosivo nas imediações de evento esportivo, através da 89ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

Ministério Público do Ceará Em publicação Acatando a denúncia do MPCE e buscando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a Justiça sentenciou João Paulo e Mateus por porte material explosivo (Estatuto do Desarmamento) e provocar tumulto (Estatuto do Torcedor), fixando a pena, que deverá ser cumprida em regime semiaberto, em cinco anos e seis meses de prisão, cada."

A defesa de João Paulo e Silva Melo e de Mateus de Sousa Matos já informou à Justiça que irá recorrer da condenação. Entretanto, os advogados dos acusados não foram encontrados pela reportagem para comentar a sentença.

O flagrante ocorreu na noite de 27 de outubro do ano passado. Policiais militares que faziam a segurança da partida Fortaleza x Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, foram deslocados para uma ocorrência de explosão de um artefato, nas proximidades do estádio.

Ao chegarem ao cruzamento da Rua Aldemar Paula com a Avenida Alberto Craveiro, os PMs abordaram um veículo Fiat Toro. 'Bombado' e Mateus foram presos em flagrante na posse de 39 rojões, 13 explosivos caseiros, 4 bombas de efeito moral e 2 cacetetes, que estavam dentro do automóvel.

Mais 127 torcedores presos por confusões

Naquela noite, outros 127 torcedores foram detidos dentro e nas proximidades da Arena Castelão, por envolvimento em brigas de torcidas organizadas. Eles foram levados à delegacia que funciona dentro do estádio e ao 13º Distrito Policial, onde foram autuados pelos crimes de tumulto e formação de quadrilha.

Dentro de campo, o Fortaleza venceu o Coritiba pelo placar de 3 a 1. Mais de 22 mil torcedores assistiram à partida, válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Ministério Público do Ceará informou que "o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), do MPCE, acompanhou os tumultos ocorridos dentro e fora da Arena Castelão no dia 27 de outubro do ano passado, durante partida entre Fortaleza e Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR