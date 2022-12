Por medo de roubos, mulheres criam grupo no WhatsApp para irem juntas a ponto de ônibus em Fortaleza

Vítimas de assaltos no ponto de ônibus, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, duas mulheres decidiram criar um grupo na rede social WhatsApp para combinarem de ir juntas à parada, com outras pessoas, e assim se sentirem mais seguras.

O grupo foi criado há pouco mais de um ano. Uma das criadoras, uma funcionária de serviços gerais - que não quis se identificar - conta que ela e a amiga costumavam ir à parada de ônibus sozinhas para irem ao trabalho, por volta de 5h e 6h, todos os dias, e começaram a sofrer assaltos.

Minha amiga ia para a parada sozinha e sofria muito assalto. Ela tinha medo. Eu comecei a ir sozinha também, e nós combinamos de ir juntas. Teve um dia que ela não poderia ir mais cedo, e justamente nesse dia eu sofri uma tentativa de assalto", narra a mulher.

Moradora do Quintino Cunha Não quis se identificar "Dois 'caras' chegaram, me renderam e pediram para eu passar tudo. Eu falei que não tinha nada, porque eu tinha acabado de ser assaltada. Porque eu sabia que lá tinha assalto direto. Eu não sei de onde eu tirei essa coragem. Nesse dia, eu escapei."

Outro dia, a funcionária de serviços gerais testemunhou outro assalto, na mesma parada, quando ela estava chegando. "Foi aí que surgiu a ideia de criar o grupo, para todo mundo, quando tiver arrumado, saindo de casa, ficar se comunicando. Todo dia a gente se fala, porque saímos 5h de casa", conta.

O grupo do WhatsApp já tem 10 pessoas. O público era formado somente por mulheres, mas um homem também foi adionado, nos últimos meses. "Todo mundo se junta na frente de uma casa e vai junto para a parada. Tá dando certo. Agora, a gente não fica sozinha na parada e se sente mais segura", comemora.

Policiamento na região é reforçado, diz PMCE

Questionada sobre a sensação de insegurança dos moradores do bairro Quintino Cunha e da sequência de roubos nos pontos de ônibus, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que "realiza patrulhamento no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, por meio do efetivo do 18º Batalhão Policial Militar (18° BPM)".

Polícia Militar do Ceará Em nota Na área, há ainda reforço do patrulhamento por meio de militares em serviço extraordinário (IRSO), pelo Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO)."

A PMCE orienta à população que "comunique imediatamente a Polícia Militar, via telefone 190, ao perceber pessoas em atitudes suspeitas; e que efetue denúncia anônima para o telefone 181 com informações que levem à identificação e/ou localização dos suspeitos de crimes".

"Nos casos em que o delito ocorrer, orientamos que se registre um Boletim de Ocorrência, a fim de que sejam pautadas as ações preventivas e repressivas à criminalidade", completa a nota.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil