Polícias Civil e Militar apreenderam 5,6 mil armas de fogo em 11 meses, no Ceará

De janeiro a novembro deste ano, as polícias Civil e Militar apreenderam 5.649 armas de fogo no Estado, crescimento de 14,26% quando comparado a igual período do ano passado, quando foram contabilizadas 4.944 unidades. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ainda de acordo com a pasta, em novembro deste ano, os profissionais da segurança pública recolheram 561 armas de fogo de diversos calibres. O Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) é responsável por 30% das apreensões de armas de fogo no Ceará. Nos 11 primeiros meses deste ano, as equipes do CPRaio recolheram 1.702.