Policial penal sofre atentado na porta de casa, em Fortaleza

Um policial penal foi surpreendido por criminosos armados, nesse sábado (22). A vítima estava em casa e ouviu baterem no portão. Ao checar quem era, o agente se deparou com uma dupla armada, já efetuando disparos.

O policial foi atingido no braço e socorrido em uma unidade hospitalar. O caso foi registrado no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza e confirmado pelo Conselho Penitenciário (Copen) e pelo Sindicato dos Policiais Penais do Ceará.

A vítima segue com estado de saúde estável e teve alta neste domingo (23). Há informação que o policial estava desarmado e sozinho em casa no momento do crime.

Autoridades buscam acesso às imagens de segurança dos estabelecimentos do entorno para auxiliar a identificar os suspeitos.

A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR