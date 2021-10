Policial penal reage a atentado e adolescente é baleado em Fortaleza

Um adolescente de 17 anos foi detido por policiais militares neste sábado (2), sob suspeita de tentar matar um policial penal, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o policial e o jovem protagonizaram um tiroteio no bairro Cambeba. O adolescente foi atingido e socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A reportagem apurou que o policial penal saía de casa e estava entrando no seu veículo quando foi surpreendido pelo adolescente portando uma arma de fogo. Conforme a SSPDS, ao visualizar o agente de segurança, o adolescente efetuou diversos disparos em direção a vítima, que reagiu.

O policial penal, para se defender, efetuou disparos iniciando uma troca de tiros

O jovem vestia camisa se identificando como entregador com intuito de se aproximar da vítima. A Pasta afirmou que o adolescente já tinha passagentes por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O adolescente foi autuado neste sábado pelo ato infracional análogo a tentativa de homicídio na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que segue investigando o caso. A Secretaria informou que a arma de fogo usada no crime foi apreendida.

