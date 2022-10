Policial militar preso é flagrado com três aparelhos celulares no xadrez do Presídio Militar

Um policial militar, que já estava detido no Presídio Militar, em Fortaleza, foi flagrado na posse de três aparelhos celulares. O caso é investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD).

Conforme publicação da CGD no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (18), para instaurar Sindicância Administrativa, a apreensão aconteceu no dia 21 de setembro de 2021.

Os aparelhos celulares, junto de chips, foram apreendidos na posse de um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que se encontrava em um xadrez do Presídio Militar, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú. Uma das linhas telefônicas estava no nome do policial militar, acrescenta a portaria.

Segundo a CGD, as atitudes do PM, em tese, ferem os valores fundamentais determinantes da moral militar estadual, como a disciplina; e violam os deveres da categoria, como proceder de maneira ilibada na vida pública e particular.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil