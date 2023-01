Policial militar de folga reage a suposto assalto e mata suspeito em Juazeiro do Norte

Um policial militar que estava de folga reagiu a um suposto assalto e matou um suspeito, no bairro Betolandia, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, na manhã deste domingo (29).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou, em nota, que o militar praticava uma atividade física (pedalar), quando "foi surpreendido por indivíduos que se aproximaram em um carro, tendo um deles saído do veículo e anunciado um assalto".

Polícia Militar do Ceará Em nota O policial militar reagiu efetuando dois disparos de arma de fogo contra um dos quatro ocupantes do carro, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito."

Há informações de que o jovem morto, de 22 anos, queria realizar uma "brincadeira", ao anunciar o suposto assalto. Mas a Polícia Militar do Ceará não confirma a versão.

O agente de segurança se apresentou e prestou depoimento na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que deverá investigar o fato, segundo a PMCE.