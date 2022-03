Policial é baleado ao sair de casa para buscar filho no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza

Um policial foi baleado por dois homens no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, durante a noite de quinta-feira (3). Segundo testemunhas que estavam no local, o agente esperava o filho ao lado do terminal, no cruzamento da Rua Otacilio Amaral com a Avenida Mister Hull, quando foi atingido.

O homem estava sozinho no momento em que dois assaltantes chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Em meio a abordagem, testemunhas relataram uma troca de tiros entre os suspeitos e o policial, que também estava armado.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) detalhou que uma viatura do órgão encaminhou o agente até o Instituto Doutor José Frota, no Centro, em Fortaleza, onde foi atendido. Policiais do 18º batalhão chegaram ao local logo após o homem ser baleado.

Um dos assaltantes também foi atingido na troca de tiros e morreu no local, enquanto o outro suspeito conseguiu fugir, de acordo com testemunhas.

O Diário do Nordeste solicitou uma nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) sobre o caso e aguarda mais detalhes. Até o momento da publicação, não foi informado se o policial integrava a organização civil ou militar, nem o seu estado de saúde.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR