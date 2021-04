Policial da reserva é baleado durante tentativa de assalto em Maracanaú nesta quinta-feira (8)

Um policial militar (PM) da reserva remunerada foi baleado durante uma tentativa de assalto no início da noite desta quinta-feira (8) em Maracanaú. O crime ocorreu por volta das 18h30 no bairro Mucunã.

Na ação, o PM reagiu e conseguiu lesionar um dos suspeitos com disparo de arma de fogo. Um outro suspeito fugiu do local. As informações são da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Veja vídeo do momento

O agente de segurança da reserva e o assaltante baleado, identificado como Mateus Ribeiro Nascimento, 27, foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maranguape. Há escolta policial no local.

A PMCE seguirá em diligências para localizar o criminoso que se evadiu.

Estado de saúde

O PM encontra-se estável e sem gravidade no quadro de saúde. Ele foi baleado na perna e levado à UPA com a ajuda de moradores do bairro Mucunã.

Já o suspeito, baleado no abdômen, deve ser transferido ao Instituto Dr. José Frota (IJF) em virtude da gravidade do ferimento, de acordo com informações colhidas no local.

A reportagem apurou que ele foi socorrido por uma pessoa em um carro de cor preta, que ainda não foi localizado.