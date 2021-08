Policial civil morre atropelado após desviar de motoqueiro e colidir carro em Caucaia

Um policial civil morreu, na manhã desta quarta-feira (11), em Caucaia após uma sequência de acidentes de trânsito. Isso porque o agente se envolveu em uma colisão ao tentar desviar de um motoqueiro e, depois, foi atropelado por outro veículo.

Informações preliminares obtidas com a Polícia Rodoviária Federal no Ceará (PRF-CE) indicam que o policial civil, identificado como Victor Regus e Silva, 48 anos, estava dirigindo um veículo da marca Citroen na BR-222, no sentido Caucaia-Tabapuá. Na altura do viaduto existente na rodovia, próximo à Lagoa do Tabapuá, um motoqueiro passou na frente do carro do agente.

Legenda: Policial civil saiu de seu carro intentando interpelar motoqueiro Foto: Leábem Monteiro

Ao tentar desviar da motocicleta, o policial bateu em outro carro. Após a colisão, o agente saiu do veículo com o intuito de interceptar o motoqueiro, que teria subido no canteiro e atravessado a via para pegar a outra pista, no sentido Metrópole-Tabapuá.

Segundo a PRF, o policial tentou segurar o veículo do motoqueiro pela parte traseira. Para tentar se desvencilhar, o condutor da motocicleta a empinou, desequilibrando o agente civil, que caiu no chão. Após a queda, o policial foi atropelado por um carro que transitava na via, morrendo ainda no local.

O motoqueiro foi detido por testemunhas que estavam nas proximidades, sendo encaminhado, após a chegada da Polícia, para o 18ª Distrito Policial (DP), no bairro Jurema. Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde Victor Regus atuava, foram ao local do acidente, além da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Conforme policiais que acompanharam a ocorrência, a motorista do carro que atropelou o agente ficou em estado de choque após o acidente. Com o veículo, ela foi levada à delegacia, onde será ouvida sobre o caso acompanhada por advogados.

Motoqueiro desabilitado

Agentes da PRF-CE afirmaram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motoqueiro está vencida desde 2017. Além disso, o motociclista não era habilitado para conduzir motos — ele tinha autorização apenas para carros, na categoria B.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE), em nota, lamentou profundamente a morte do agente, membro da Corporação desde 2013, na qual atuava como inspetor-chefe.

"Neste momento de dor, a Polícia Civil se solidariza com todos os familiares e amigos e reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelo policial civil que tanto contribuiu no combate à criminalidade no Ceará", diz o texto.