Policial civil acusado de extorsão viaja para Portugal e é investigado na CGD por abandono de cargo

"Apesar do Inspetor de Polícia Civil Fábio Oliveira Benevides estar afastado preventivamente no âmbito de processos administrativos disciplinares, por parte desta CGD, o policial civil não está isento de cumprir sua jornada de trabalho na Polícia Civil", descreveu a Controladoria, em portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (18) para instaurar um Processo Administrativo–Disciplinar contra o servidor.

Fábio Oliveira se encontrava afastado das funções investigativas. A reportagem apurou, com fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que, entretanto, ele deveria cumprir atividades administrativas, no Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil. Mas o servidor estaria morando em Portugal.

A CGD, em conjunto com a Inteligência da SSPDS, levantou indícios sobre o abandono de cargo. No dia 9 de novembro de 2020, o policial civil ingressou com pedido junto à 4º Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, para que seu interrogatório fosse realizado por meio de videoconferência, pois na presente data não se encontrava no Município de Fortaleza.

Depois, a Polícia Federal (PF) informou que "o mencionado servidor teria se ausentado do Brasil, inicialmente no período de 19 a 28 de abril de 2019, e posteriormente com novo registro de saída em 15 de setembro de 2020, porém sem registro de retorno até a data da certidão, 19 de novembro de 2020", conforme a portaria.

A defesa do policial civil, representada pelo advogado Kaio Castro, afirma que "referido procedimento administrativo é apenas uma falha de comunicação entre os próprios órgãos da administração pública".

Kaio Castro Advogado de defesa O aludido servidor público se encontra afastado do cargo pela Justiça desde dezembro de 2017, ou seja, não pode de forma alguma exercer a sua função de policial civil por expressa proibição do Poder Judiciário. Por fim, não há nenhuma outra proibição e o referido servidor está apenas cumprindo ordem judicial."

Investigação contra torturas e extorsões

Fábio Oliveira Benevides é um dos policiais civis denunciados pelo MPCE por integrar uma organização criminosa, dentro da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), que teria cometido torturas, extorsões, corrupção, tráfico de drogas e outros crimes.

O suposto esquema criminoso foi desarticulado em uma operação da Polícia Federal (PF), em 2017. Alguns dos delegados, inspetores e informantes investigados já foram condenados na Justiça Federal e respondem a outro processo criminal que tramita na Justiça estadual.

