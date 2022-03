Policiais militares apreendem 40 quilos de maconha no município de Aquiraz

Durante o início da noite de quarta-feira (2), policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreenderam 40 kg de maconha na Rua Colonial, no município de Aquiraz.

Segundo o Tenente Barbosa do CPRaio, a investigação aconteceu após o órgão receber uma denúncia anônima de que vários indivíduos se encontravam armados e iam receber novo carregamento de drogas.

Tenente Barbosa CPRaio "Chegamos nessa localidade, não foi verificado esses elementos, que estavam mais precisamente no bar. Mas, pela perspicácia dos policiais, eles fizeram uma incursão nos matagais próximos. Também tinha a informação de que eles iam receber carregamento de droga".

Foi, então, nessa busca que os agentes encontraram a grande quantidade de droga escondida na região próxima ao bar.

DENÚNCIAS

O Tenente ainda reforçou que a população não precisa sentir receio ao fazer denúncias para o órgão, que o anonimato será preservado.

"A comunidade do Aquiraz pode se sentir segura ao fazer uma denúncia. Pode ligar para o 190 e as ocorrências irão para o nosso CPRaio, e de pronto os policiais irão dar uma resposta a altura que dá sensação de segurança à população"

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

