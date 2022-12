Polícia prende trio suspeito da morte de filho de desembargadora em Fortaleza

Três suspeitos de envolvimento no assassinato do filho de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) em Fortaleza foram presos na quinta-feira (15), mas a captura só foi confirmada neste sábado (17). A captura ocorreu no Bairro de Fátima, mesma região onde o crime ocorreu na segunda-feira (12).

Os homens de 23, 25 e 28 anos foram alvo de mandado de prisão temporária, cumprido por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Segundo a Polícia, as investigações do crime, que estão a cargo da 5ª Delegacia da DHPP, permanecem em fase de diligências. "Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais", pontuou a corporação em nota.

Crime

O filho da desembargadora, que não terá identidade revelada, foi morto a tiros na noite da última segunda em via pública na Favela do Boba, no Bairro de Fátima.

O crime aconteceu por volta de 23h a cerca de 300 metros de distância da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) e do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), da Polícia Civil.

