Polícia prende três homens que transportavam 40kg da maconha “skunk” em São Gonçalo, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, nesta quinta-feira (11), três homens que transportavam 40 kg da droga batizada de “skunk” — uma derivação da maconha com maior poder alucinógeno —, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As identidades dos suspeitos não foram reveladas. Segundo a PCCE, os policiais civis identificarem, por meio de investigações, dois veículos que eram utilizados para transportar drogas para o Ceará.

Com o monitoramento dos carros e o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um cerco foi montado na rodovia CE-085.

O primeiro a ser capturado foi um homem de 40 anos, que trafegava em carro modelo Logan pela via.

No automóvel, segundo a Polícia, os 40 kg de “skunk” estavam divididos em tabletes em um compartimento secreto. Outros dois suspeitos, de 25 e 20 anos, foram presos logo em seguida.

Foto: Divulgação / SSPDS

A dupla estava em um Kombi, onde um nicho que serviria para receber o material transportado foi encontrado.

O trio foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando o esquema criminoso.